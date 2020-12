O avançado Miullen será baixa no Gil Vicente para as próximas oito semanas, confirmou neste sábado o treinador da equipa de Barcelos, Ricardo Soares.

Na antevisão ao jogo com o Famalicão, Ricardo Soares informou que o jogador brasileiro de 22 anos lesionou-se num joelho ao chocar contra um poste durante um jogo particular realizado a 11 de dezembro com o Trofense.

Esta época, Miullen soma sete jogos pelo Gil Vicente.