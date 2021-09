Declarações de João Henriques, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a vitória (2-1) frente ao Arouca:

«Apostamos mais um do argumento que temos, o 4x4x2. Correu bem, para além dos dois golos marcados e boas oportunidades para dilatar, não tivemos o domínio que queríamos, mas também fruto do momento. Sabíamos que o Arouca faz boas segundas partes, estávamos avisados, procurámos os espaços que nos iam dando, demos o domínio consentido e as melhores oportunidades foram nossas. Este jogo só pecou pelo golo sofrido. Os jogadores deram uma excelente resposta, estávamos envergonhados e feridos no orgulho, queríamos dar essa resposta, mostrar que o grupo de trabalho está presente. Esperamos que seja a primeira vitória de muitas, é um prémio para este grupo de trabalho que há muito merecia este resultado».

[Pasinato] «Opção técnica. Tenho três excelentes guarda-redes, uma palavra para o Pasinato, que se prontificou a ajudar no aquecimento. Foi uma opção, o momento para trocar era este, o Kewin e o Miguel fazem parte do plantel, trabalham muito bem, felizmente temos os três sempre preparados para ir a jogo. O Kewin fez um trabalho extraordinário, precisávamos de mexer um pouco com o grupo e surpreender o adversário. O grupo soube estar por cima, soube sofrer e soube reagir ao golo sofrido. A equipa foi forte: objetivo cumprido. Somos os mesmos que até agora não tínhamos conseguido ganhar e que agora já ganhámos».