Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (1-0) frente ao Moreirense:

«A nossa primeira parte foi muito curta, muito pobre, com enormes dificuldades no início da construção, no ataque posicional. Fomos muito macios, perdemos imensos duelos, a primeira parte foi de dificuldades. Na segunda parte mexemos em termos posicionais nos nossos alas, para explorar as costas da defesa, na primeira jogada temos uma oportunidade de finalização num lance desses. Melhorámos, não conseguimos manter durante muito tempo esse registo, mas pareceu-me que controlámos melhor o jogo. Infelizmente, novamente numa bola parada acabámos por sofrer o golo e perder o jogo. Perdemos por culpa própria e por erros que não devíamos ter cometido».

[Golos sofrido na reta final] «A forma como sofremos os golos, em que há algumas semelhanças, situações de bola parada, alguma desconcentração em que há uma hipótese de tirar a bola e não o fazemos, temos de corrigir. Temos falhado nas bolas paradas em lances cruciais do jogo. Temos de corrigir, custa perder dois jogos em bolas parada».