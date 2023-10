A FIGURA: Ofori

Um trabalhador incansável no meio campo do Moreirense, com uma energia que vai muito além do que o corpo franzino aparenta. Tal como é seu timbre, percorreu o campo todo, cumprindo as suas tarefas quer quando teve bola quer na ocupação de espaços e no equilíbrio que demonstra sem bola. Praticamente invisível, sem grandes floreados, a verdade é que grande parte do jogo dos cónegos passou pelos seus pés, sendo ao mesmo tempo um importante foco estabilizador da equipa de Rui Borges.

O MOMENTO: desperdício de Pedro Aparício (77’)

Má saída de bola do Boavista no seu setor mais recuado, comprometeu e permitiu ao Moreirense recuperar a bola em zona adiantada no terreno. Lançado no terreno de jogo poucos minutos antes, Pedro Aparício ficou na cara do guarda-redes João Gonçalves. Rematou ao lado numa oportunidade soberana que não desfez a igualdade.

OUTROS DESTAQUES

Seba Perez

O colombiano é o estratega deste Boavista. Baixa quando é preciso começar a construir a partir de trás, organiza a equipa quando necessário e aparece em zonas adiantadas se o jogo pedir. Foi assim no lance em que provocou o autogolo de Marcelo.

André Luís

O capitão do Moreirense apontou o segundo golo na presente edição do campeonato num lance em que mostrou a sua vontade. Remate de pronto, com convicção, a conferir justiça ao marcador.

Onyemaechi

Não deu grandes veleidades pelo seu franco, protegendo bem o corredor esquerdo. Em contraponto, acelerou por diversas vezes o jogo do Boavista com as suas rápidas incursões ofensivas.

Carlos Ponck

Aproveitou a ausência de Maracás para agarrar um lugar no onze, fazendo dupla com Marcelo, e tem feito por merecer a aposta. Regular, é, ao mesmo tempo, uma espécie de bombeiro de serviço, a limpar vários lances de potencial perigo.