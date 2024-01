A FIGURA: Maracás

O defesa central de 29 anos apontou o segundo golo esta temporada com a camisola do Moreirense, sendo preponderante para a conquistados dos três pontos frente ao Famalicão. Num jogo em que foi muito eficiente nos duelos, vigiando de perto os atacantes famalicenses, acabou por ir à outra área ser letal. Golo de cabeça a fazer a diferença.

O MOMENTO: golo do Moreirense (82’)

Lance de bola parada para o Moreirense, a jogada ensaiada não saiu como previsto, mas a equipa ainda se recompôs e conseguiu armar novo cruzamento a partir da esquerda. Madson faz o desvio ao segundo poste, quando o lance já aparentava estar perdido, deixando Maracás em condições de confirmar de cabeça o golo na pequena área, e consecutivamente os três pontos.

OUTROS DESTAQUES:

Franco

O motor do meio campo do Moreirense, esteve ligado à corrente. Mesmo num embate em que o processo de jogo de cada uma das equipas não esteve fácil, lutou muito e entregou-se ao embate. Conseguiu recuperar várias bolas e tentou distribuir com critério.

Gustavo Sá

Tentou dar clarividência a um jogo em que faltou critério. O jovem médio tentou jogar simples, mas de forma eficaz, sendo dos mais esclarecidos da equipa do Famalicão. Cabeceou à trave instantes antes de ser substituído.

Marcelo

Reedita com Maracás a dupla de centrais constituída em Paços de Ferreira. Têm demonstrado que continuam a funcionar bem. Após o descalabro no Dragão, com cinco golos sofridos, o central esteve em bom plano, tal como o companheiro de setor.

Madson

Entrou e ajudou a mexer com o jogo, mesmo não rubricando uma exibição propriamente vistosa. Aidna assim foi consistente, ajudou a fechar na hora do aperto e fez a assistência para o golo.