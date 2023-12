A FIGURA: André Luís

O goleador do Moreirense tardou a marcar, até fez alguns disparos, mas algo desenquadrados com o alvo. Mas, foi trabalhando muito entre o setor mais recuado do Portimonense, fabricando os dois golos dos cónegos. Tenta o remate de cabeça e depois a recarga de calcanhar no primeiro golo, e faz o passe a isolar Madson para o segundo. Numa fase em que o Moreirense precisava, puxou dos galões e apontou o terceiro golo – o momento do jogo – passando novamente a equipa para a frente do marcador. Prestação positiva do capitão do Moreirense, com intervenção direta em dois lances de golo e mais um golo apontado. Foi capitão em todos os momentos, dando o que a equipa precisava.

O MOMENTO: terceiro golo do Moreirense (84’)

De cabeça André Luís tem sido letal. Esta tarde voltou a comprovar essa tendência. Depois de desperdiçar ao tentar com o pé direito, foi quando a bola lhe caiu na cabeça na pequena área, que o atacante faturou. Um golo importante numa fase em que o Moreirense carregava.

OUTROS DESTAQUES

Hélio Varela

Precisou de poucos minutos para mexer com o jogo, atirando a tirar tinta do poste da baliza do Moreirense logo aos quatro minutos num remate cruzado de fora da área. Um dos mais irreverentes da equipa algarvia.

Maracás

Voltou a abanar as redes adversárias no principal escalão do futebol português mais de três anos e meio depois. A rubricar uma boa época, o central tem sido um dos pilares do Moreirense. Estreia a marcar com a camisola dos cónegos.

Carlinhos

A figura habitual do Portimonense, o capitão voltou a ser uma das referências da equipa de Paulo Sérgio. Começou no meio campo, adiantou-se no terreno com as mudanças operadas ao intervalo, em qualquer uma das posições é figura de destaque na construção algarvia.

Kodisang

Entrou já numa fase tardia do encontro, mas ainda foi a tempo de fazer parte da história do jogo. Um golo e uma ssistência num curto espaço de tempo deram brilho à prestação.