Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (5-2) frente ao Moreirense:

«Foi um jogo muito equilibrado em todos os capítulos, à exceção dos últimos dez minutos, em que deixámos os presentes de Natal todos no mesmo saco. Foi uma partida dividida, sem muitas chances e depois num momento que tínhamos acautelado, do lado esquerdo, deitámos tudo por terra, a criar erros bizarros e infantis, e o Moreirense aproveitou, construiu um resultado gordo. Temos de olhar para nós, foi uma sucessão de parvoíces inacreditável».

«Por trabalho, por método e por modelo de jogo nunca somos uma equipa de nos meter atrás. Nunca faço isso, retrair a equipa. O jogo estava ali para ser jogado, e nós por vezes esquecemo-nos do que trabalhamos e do que treinamos. Arriscámos saídas de bola que não fazem sentido, foi um acumular de erros que deixou o Moreirense confortável. Na parte final, não que quisesse o empate, não conseguindo chegar ao terceiro golo não podíamos oferecer aquelas baldas nos minutos finais. É inacreditável, foram doze minutos de parvoíces».

[O que disse aos jogadores na roda final?] «Assumo as derrotas todos, mas depois em casa temos de refletir. Há coisas que ficam entre nós, mas não andamos a brincar com a vida uns dos outros; os juniores já lá vão e não podemos ser crianças. Futebol é muito mais do que bola no pé e saber uns dribles. Têm de crescer rápido».