Ricardo Soares, treinador do Moreirense, comentou desta forma a vitória da sua equipa frente ao Desportivo das Aves, fora de portas, na 29.ª jornada da Liga. Declarações na conferência de imprensa realizada no Estádio do Clube Desportivo das Aves:

«Hoje, principalmente na primeira parte, não fizemos o jogo a que estávamos habituados. Foi um jogo muito faltoso, com muitos duelos, as equipas estavam encaixadas. O calor e o estado do relvado, muito seco, fizeram com que o jogo fosse muito travado, pouco fluído. Na segunda parte, as coisas foram diferentes, já estivemos melhor, entrámos com grande vontade de alterar as coisas, fizemos o 1-0, controlámos depois o jogo, podíamos ter feito o 2-0 mas seria penalizador para o Aves.»

Sobre o horário do jogo: «Preferia jogar mais à noite, a esta hora estaria na ordem dos 30 graus. Este calor, aliado à relva, retiram qualidade ao espetáculo. Queremos deixar uma boa imagem, as duas equipas tentaram vencer e prevaleceu a organização defensiva da minha equipa e o caráter dos meus jogadores. Preferíamos mais à noite mais jogamos à hora que quiserem, sem problema.»



Sobre Fábio Abreu: «O Fábio é um excelente profissional, nunca está satisfeito, quer sempre mais. Está cada vez melhor, como os números demonstram, tem uma personalidade fantástica. É um jogador que me enche as medidas. Ainda tem muito para crescer, mas teve um salto qualitativo muito grande, fruto do trabalho dele.»



A equipa quer bater o recorde de golos e Fábio Abreu quer ser o melhor marcador da história do Moreirense? «Sim, temos esses desafios, esses e outros, que não vou revelar aqui. É uma forma de motivação para nós, não vivemos obcecados por bater recordes, há margem para esta equipa crescer e os pequenos objetivos que definimos fazem com que os jogadores estejam mais focados. »