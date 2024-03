Declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a vitória (1-0) frente ao Arouca:

«Entrámos muito bem, nos primeiros 25 minutos fomos intensos, muito pressionantes, chegámos ao golo com qualidade e com mérito. Depois baixámos um pouco, sentimos um pouco o bafo do calor, esse impacto, baixámos um pouco as linhas, mas sem dar lances de perigo ao adversário. Na segunda parte podíamos ter chegado ao 2-0, tivemos situações para isso e deixámos o Arouca acreditar, que foi pegando um pouco mais no jogo. Nos últimos minutos baixámos mais um pouco as linhas, mas conseguimos controlar o jogo e não têm nenhum lance de perigo, um remate enquadrado com a baliza. Merecemos a vitória».

[Hernâni Infande lesionado] «Pessoalmente acho que deveria ter ido ver as imagens, penso que sim. Foi um lance arrepiante. Espero que não seja nada grande, é um miúdo, passou por um calvário, tem o sintoma mental, é normal, acredito que seja uma entorse, tenho fé que seja uma pequena entorse, apesar das imagens serem bravas, fiquei muito feliz por o golo ser feito por ele, o miúdo passou por um calvário com uma lesão, trabalhou bem, mereceu a oportunidade e fez o que lhe competia. Fico triste por ter saído por este motivo e com fé que recupere rapidamente».

[Classificação. Passo decisivo para o sexto lugar?] «Não digo que seja um passo decisivo, mais do que olhar para o sexto, não olhava pata trás para o Arouca, a nossa atenção é olhar para cima. A distância já é relativa, está difícil fazer três pontos, as equipas estão a dar a vida pelos pontos, há muita gente a precisa de pontos, e os jogos vão ser cada vez mais difíceis».