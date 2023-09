Apesar das boas indicações frente a FC Porto e Famalicão, o Moreirense ainda procura a primeira vitória na Liga 2023/24, até porque o jogo com o Sp. Braga, da terceira ronda, foi adiado.

«Fizemos dois bons jogos, mas não chegou para ganhar. Temos de fazer mais qualquer coisa para chegar à vitória que queremos e merecemos. Não podemos entrar numa obsessão. As coisas vão surgir naturalmente, porque a equipa tem uma vontade de aprender e compromisso», diz Rui Borges, citado pela agência Lusa.

O treinador do Moreirense alerta para a necessidade de uma concentração total, tendo em conta a exigência do principal escalão: «Se o jogo for equilibrado, há mais uma razão para estarmos concentrados desde o início ao fim do jogo. Estamos num patamar diferente [face a 2022/23], na I Liga. Na II Liga, podemos falhar mais vezes e não saímos prejudicados tão facilmente. Se aqui adormecermos num segundo, somos prejudicados num segundo. A equipa que estiver mais concentrada nos cinco momentos do jogo é a que vai vencer», refere.