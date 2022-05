Sá Pinto vai deixar o comando técnico do Moreirense na sequência da descida à II Liga, apurou o Maisfutebol.

O técnico de 49 anos termina contrato nesta terça-feira, 31 de maio, e não irá prolongar o seu vínculo com o clube minhoto.

Sá Pinto assumiu o comando do Moreirense em janeiro e em 20 jogos no comando técnico obteve seis vitórias. A equipa acabou por ser despromovida no último domingo, ao ser afastada pelo Desp. Chaves no play-off de permanência/acesso à Liga.

O treinador não pôde estar presente no banco nos dois jogos devido a uma suspensão, o que motivou a sua participação judicial contra um comandante da GNR.

Ao longo da sua carreira como técnico, o antigo internacional português já orientou Sporting, Sp. Braga, Belenenses, além de, entre outros, Standard de Liège, Estrela Vermelha, Vasco da Gama e Gaziantep, a última experiência antes do regresso a Portugal para o Moreirense.