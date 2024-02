FIGURA: Abel Ruiz (Sp. Braga)

Um golo que valeu três pontos. Num jogo pobre, o golo de Abel Ruiz deu ao Sp. Braga o triunfo no dérbi do Minho. O avançado espanhol batalhou muito na frente, mas nem sempre conseguiu dar o melhor seguimento às jogadas de ataque arsenalista.

MOMENTO DO JOGO: Cónegos acertam na trave

Os adeptos bracarenses estavam a ficar nervosos com as aproximações cónegas à baliza local. A bola na trave de Madson acentuou os protestos e renovou a esperança cónega. Contudo, não foi mais do que isso.

OUTROS DESTAQUES

Luís Asué (Moreirense): Estreia a titular do avançado contratado ao Sp. Braga com alguns bons apontamentos. Asué nunca tinha jogado no principal escalão do futebol nacional, mas deu muita luta à defensiva bracarense.

Zalazar (Sp. Braga): Uma assistência para golo e esteve perto de marcar por duas vezes. O incansável Zalazar cruzou da direita para o único golo do jogo. O mesmo jogador esteve perto de marcar na segunda metade. Na primeira vez, Kewin impediu; na segunda, rematou por cima da trave.