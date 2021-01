Declarações de Vasco Seabra, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (2-2) frente ao Portimonense:

«Acho que o resultado, por todos os turbilhões que aconteceram, acaba por se ajustar. A sorte podia ter caído para nós, não só pelo penálti falhado, que é a maior oportunidade de todo o jogo, mas mesmo com dificuldades na segunda parte podíamos ter feito o terceiro, matando o jogo. Não fizemos e acabámos por recuar. Não entrámos bem, tivemos dificuldades, mas depois do golo do Rafael Martins estivemos muito bem. Começámos a cair com o tempo, mas tivemos uma entrega grande, alguns jogadores a vir de lesão e outros a fazer 90 minutos pela primeira vez. Temos de valorizar a entrega coletiva».

[Em que pensou ao colocar um central e tirar um avançado?] «O que pretendíamos era, estando já a baixar, o que tinha a ver com a incapacidade de pressionar, não estávamos a ser tão coesos, por isso no momento do cruzamento estávamos em igualdade numérica na área e pretendemos ganhar capacidade para pressionar mais alto. Jogar com uma linha de cinco ou de quatro é pouco importante na minha perspetiva, porque temos de perceber claramente o que a equipa quer».

[Volta a sofrer dois golos em casa de bola parada. é preciso corrigir?] «é verdade. É frustrante sofrer dois golos de bola parada, de livre. Temos de ser mais agressivos nos lances defensivos, para permitir que a nossa folha fique sem golos sofridos».