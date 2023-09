O Sporting de Braga venceu este sábado na visita ao Moreirense, por 3-2, em jogo realizado no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no jogo que encerrou a 3.ª jornada da I Liga.

Os bracarenses inauguraram o marcador aos 27 minutos, por Rony Lopes, mas o Moreirense chegou ao intervalo em vantagem, graças aos golos de André Luís (40m) e Madson Monteiro (45+1m).

Na segunda parte, já na reta final do jogo, o Sp. Braga empatou aos 82 minutos por Banza e, no sexto minuto de compensação dos sete dados, Al Musrati assinou a reviravolta dos visitantes, com o 3-2.

Na classificação, o Sp. Braga passa a ter sete pontos no 7.º lugar, igualando o Famalicão, que é 6.º, com sete pontos. O Moreirense é 10.º classificado, com quatro pontos, os mesmos de Rio Ave (11.º), Vizela (12.º) e Estrela (13.º).