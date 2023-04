Declarações de Moreno, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota por duas bolas a zero frente ao Sporting:

«Podia agarrar-me ao golo anulado a finalizar a primeira parte e ao golo sofrido após o intervalo. Também conta, mas há uma coisa que não vou admitir enquanto cá estiver: o comportamento que se viu de alguns atletas. Não gostei, não vão permitir nunca que alguns comportamentos se instalem no nosso grupo de trabalho. Na primeira parte estivemos organizados, sabíamos que não íamos ter tanta bola, saímos em transição uma ou duas vezes.

Depois na segunda parte, alguns comportamentos de alguns meninos mimados não gostei e não vou permitir, não sei quanto tempo estarei cá, mas não vou permitir. Comportamentos que não de adequem a profissionais do Vitória não é comigo. Esperava mais do nosso jogo, defendi sempre o grupo, mas o comportamento de alguns atletas não me agradou minimamente. Não me agradou o comportamento de alguns atletas, e é nisso que me vou focar: até ao último dia vou com aqueles que querem ir comigo».

«Há ausências que são complicadas de gerir. Perdemos o Varela, o Amaro, o Jorge Fernandes, que são líderes. Podia agarrar-me a isso, mas tenho e ser coerente. Confio em todos, mas quando as oportunidades surgem são para ser agarradas e não foi isso que aconteceu. Nestas últimas cinco jornadas terão de ser muito diferentes, eu vou à luta com os atletas que sabem o que é vestir a camisola do Vitória».

[Força das declarações] «Para mim o importante é a minha consciência. Protegi-os sempre, o grupo, ao longo do ano. Estes comportamentos são muito importantes para mim. Hoje não posso dizer da segunda parte o mesmo, não posso defender alguns comportamentos mimados».

[Fase delicada. Apoio da estrutura e dos adeptos?] «Estrutura sim, os adeptos é normal que não estejam satisfeitos. Conheço a exigência do clube, e não podem estar satisfeitos. Sabia bem da dificuldade que ia ser, estou bem comigo, que é o mais importante. Com o presidente só tenho gratidão pela oportunidade que me deu, mas é natural que os adeptos não estejam satisfeitos. Sinto-me um privilegiado pela oportunidade que tive. Alguém ia bater palmas com a segunda parte que tivemos? É o normal, isto é o Vitória, um clube com uma exigência muito grande».