O treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, sublinhou este domingo a «crença» existente no grupo de trabalho para continuar no caminho das vitórias na I Liga, na sequência do triunfo contra o Boavista, na passada quinta-feira, por 2-1.

No lançamento do encontro ante o Rio Ave, da 20.ª jornada da I Liga, na segunda-feira, Veríssimo apontou também à «capacidade» da equipa em responder às «adversidades».

«Existe uma enorme crença naquilo que estamos a fazer e uma grande capacidade de lutar contra as adversidades», afirmou o treinador, em vídeo de antevisão publicado nos canais do clube.

Após o triunfo sobre o Boavista, o desafio para o plantel do Estoril e concretamente para Nélson Veríssimo passa por criar uma série positiva de resultados, a começar já por uma vitória em Vila do Conde. «Temos de manter esta chama viva, tem estado bem presente no que temos a fazer e, a esta chama que demonstrámos no jogo com o Boavista, temos de dar continuidade já no próximo jogo», completou o técnico.

O Rio Ave-Estoril está agendado para as 19 horas de segunda-feira, em Vila do Conde. Gustavo Correia é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.