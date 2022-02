Declarações do treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, à BTV, após a vitória ante o V. Guimarães, por 3-0, em jogo da 24.ª jornada da I Liga:

[Yaremchuk:] «Um momento simbólico e com a entrada dele vem-nos à memória todos estes dias de guerra na Ucrânia. É lamentável. É algo que nos choca, nós vivemos longe mas toca-nos. Acima de tudo foi um momento simbólico a favor da paz que todos desejamos. Que haja tréguas e que a paz possa persistir ou existir na Ucrânia e todos em conjunto temos de dar o nosso contributo.»

[Jogo:] «Acho que é uma vitória justa, contra uma boa equipa, bem treinada. Não podíamos cair na tentação, nem no erro, de olhar para os resultados mais recentes do Vitória, até porque no meio existiram duas vitórias contra equipas de qualidade, como Sp. Braga e Estoril. Teríamos de abordar da mesma forma do que com o Ajax. Sentiu-se alguma fadiga na parte inicial. Sabíamos que ia acontecer. Julgo que tínhamos controlado o jogo em muitos momentos. Acabámos por ser eficazes, levámos uma vantagem justa para o intervalo e o desafio lançado aos jogadores foi, nos primeiros 15 minutos [ndr: da segunda parte] matar o jogo, fazer o terceiro golo. Vitória justa, temos de pensar no próximo jogo.»

«O nosso objetivo era ganhar o jogo. Sabíamos que, ganhando, a diferença pontual encurtava, pelo menos para um dos dois da frente. Objetivo conseguido, temos de trabalhar diariamente para ir reduzindo distâncias. É o nosso foco.»