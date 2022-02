Declarações do futebolista do Benfica, Darwin Núñez, à BTV, após a vitória por 3-0 ante o V. Guimarães, no Estádio da Luz, em jogo da 24.ª jornada da I Liga:

«Muito feliz, primeiro pela vitória e pela entrega da equipa, significa muito para um jogador. Acho que o mérito do trabalho de todos os dias, há que continuar com os pés no chão e humildade. É mérito de todos. É pensar no próximo jogo.»

[Momento do penálti e conversa com Bruno Varela:] «Foi muito engraçado, divertido, porque ele disse-me que já me conhecia e eu disse-lhe que ele ia ver quando eu batesse o penálti. Ele quis apostar.»

[Yaremchuk:] «É muito triste o que está a passar-se no país dele. Há que ajudá-lo, dar-lhe força. Ele aqui vai contar com todos do Benfica e com todo o mundo.»