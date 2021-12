No dia em que foi informado de que ia suceder a Jorge Jesus no comando técnico do Benfica, Nélson Veríssimo recebeu a trágica notícia do falecimento da mãe, aos 67 anos.

Nélson Veríssimo encontrava-se em estágio no norte do país, onde o Benfica B defronta nesta terça-feira o Feirense em jogo da II Liga, tendo viajado de regresso à região de Lisboa ainda durante a manhã desta terça-feira.

A Nélson Veríssimo, família e amigos do treinador do Benfica, o Maisfutebol endereça sentidas condolências.