Após a derrota pesada para a Liga dos Campeões com os belgas do Club Brugge, o FC Porto entra em campo neste sábado diante do Estoril no Estádio António Coimbra da Mota a partir das 18h00.

Manterá Sérgio Conceição a confiança no seu «núcleo duro» ou fará profundas alterações à equipa? Para já, a ausência de Otávio e o regresso de Taremi ao onze inicial parecem as maiores certezas, mas o técnico dos azuis e brancos pode apresentar uma equipa revolucionada. Zaidu manterá o lugar na lateral esquerda? David Carmo manterá o lugar no eixo defensivo? João Mário à direita? Quem formará o eixo do meio-campo?

Neste sábado, sensivelmente a uma hora do apito inicial na Linha, todas as dúvidas serão desfeitas.

Veja os onzes prováveis para o Estoril-FC Porto na GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.