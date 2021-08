O FC Porto continuou, esta terça-feira, a preparação para o jogo frente ao Arouca, da quarta jornada da Liga.



Sérgio Conceição não pôde contar com os lesionados Otávio, Marchesín e Grujic. De acordo com a informação disponibilizada no site oficial dos dragões, o médio brasileiro e o guarda-redes fizeram apenas tratamento enquanto o sérvio realizou exercícios de treino condicionado.

O FC Porto volta a treinar esta quarta-feira, às 15h30, no Olival.