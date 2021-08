O lateral-direito Carraça é reforço do Belenenses, por empréstimo do FC Porto, tal como o Maisfutebol tinha informado.

O jogador assina por uma época com o conjunto lisboeta, voltando a encontrar Petit, treinador com quem já trabalhou no Boavista.

A chegada do lateral-direito não fecha ainda a defesa do Belenenses, que deve ser reforçada com pelo menos mais um central. O nosso jornal sabe também que Yohan Tavares é um dos nomes em cima da mesa, mas o processo está ainda longe de ficar fechado, havendo outros nomes a ser ponderados pela estrutura belenense.

