Páscoa Feliz em Famalicão. Dois golos deram aos famalicenses a segunda vitória consecutiva na I Liga, algo que ainda não tinha acontecido nesta temporada. Anderson e Iván Jaime deram expressão ao melhor jogo da formação orientada por Ivo Vieira que, desde que pegou na equipa, ainda não perdeu e continua a subir na classificação, fugindo aos lugares de descida.

Já o Paços Ferreira averbou a quarta derrota consecutiva fora de portas, em vésperas de receber o Benfica. Os pacenses nunca conseguiram impor o seu jogo e o melhor que conseguiram fazer foi ter um golo anulado, falhando assim a aproximação ao 4.º lugar. Os famalicenses voltaram a vencer em casa, o que já não acontecia desde novembro da temporada passada.

Sem poder contar com os lesionados Babic e Ivo Rodrigues e o castigado Gustavo Assunção, Ivo Vieira lançou a jogo Patrick William, Iván Jaime e Heri. O técnico veio trazer uma nova vida à formação famalicense em apenas dois jogos. Depois de ter travado o Sp. Braga (2-2), foi à Madeira golear o Marítimo por 4-0 e, neste encontro, tentava alcançar dois triunfos consecutivos, algo que ainda não havia acontecido esta temporada.

O Famalicão tenta fugir aos lugares de descida, pelo que alcançar os três pontos tornava-se primordial, isto em vésperas de visitar Alvalade. Do outro lado, estava um Paços de Ferreira tranquilo no 5.º lugar, a tentar distanciar-se ainda mais do Vitória de Guimarães, que havia perdido momentos antes, e a tentar chegar-se acima ao Sp. Braga. A estabilidade pacense passa também pelo onze inicial, tendo Pepa feito apenas uma alteração no onze – saiu o castigado Luther Singh e entrou Castanheira.

Em perspetiva estava um bom jogo entre duas equipas que praticam um futebol positivo e virado para o ataque. Os famalicenses começaram melhor, pressionando alto, com dois e três homens sobre a bola, e condicionando a saída de bola dos pacenses. Com um meio campo muito móvel, a fazer parecer um carrossel, dominavam a partida e conseguiam recuperar o esférico com facilidade.

Gil Dias, com um remate de fora da área, abriu as hostilidades, mas Jordi opôs-se com qualidade. Os castores não conseguiam ter muita bola e só a espaços espreitavam a área contrária, no entanto nunca conseguiram incomodar a baliza à guarda de Luiz Júnior.

O melhor estava guardado para perto do descanso. Rúben Vinagre arrancou à entrada do meio campo, deixou três adversários para trás e ofereceu o golo a Anderson, que disparou para o fundo das redes. Foi o quarto golo em três jogos do ponta de lança brasileiro.

Famalicão a controlar e a marcar

Ao intervalo nenhum dos técnicos mexeu na equipa e foi o Paços Ferreira a recomeçar melhor. Ainda assim, Pepa não estava satisfeito com o rendimento da equipa e fez duas alterações de uma assentada, logo após o reatamento. Contudo, o Famalicão continuava bem organizado, mostrava ser uma equipa coesa, e a espreitar o contra-ataque. E saiu-se bem!

Ugarte ganhou o esférico ainda no seu meio campo, foi por ali fora e deu para Gil Dias. O extremo viu a desmarcação de Iván Jaime e endossou-lhe o esférico. À saída de Jordi, o espanhol picou o esférico por cima e fez o segundo. Corria mal a vida à turma pacense, obrigando o técnico a refrescar a equipa.

As mexidas deram algum resultado. Os pacenses tinham mais bola e chegavam à baliza contrária. E até marcaram, mas Nuno Almeida acabou por invalidar o lance. Douglas Tanque recebeu o esférico na área, porém dominou o esférico com o braço. Com o golo anulado, os castores foram amimicamente abaixo e nunca mais conseguiram criar perigo, acabado por ser os famalicenses, no contragolpe, a estar mais perto do terceiro. O Famalicão acaba por vencer com justiça.