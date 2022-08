César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, comentou desta forma a derrota da sua equipa no Estádio Capital do Móvel, frente ao Portimonense (0-3), na 2.ª jornada da Liga 2022/23:

«O que correu mal? Muita coisa. Sabíamos que ia ser um jogo dividido. A expulsão, a saída do Nico, depois passados uns cinco minutos sofremos um golo. Na primeira parte, tentámos ali num 4x4x1, na segunda parte alterámos para um 4x3x2, tivemos duas situações em que podíamos ter feito golo, pelo Matchoi e pelo Ganchas. O resultado é um pouco injusto, porque é dilatado. Foi um mau jogo, no sentido em que foi muito condicionado desde o início.»

A necessidade de mais reforços: «Já no último jogo tínhamos algumas condicionantes em termos de opções, isso é inequívoco. Em Barcelos fizemos um bom jogo, hoje foi muito condicionado, mas claro que é melhor termos mais opções. Estamos imbuídos do mesmo espírito, nós e a direção, temos de trazer mais opções para o plantel, é notório que precisamos de mais gente.»

O esforço dos jogadores: «Os jogadores foram os campeões, nunca baixaram os braços. Foi um jogo em que quase tudo correu mal, emocionalmente a equipa reagiu, a morrer morremos tudo lá dentro. A equipa trabalhou, criou situações na segunda parte para entrar no jogo, em termos de esforço os jogadores estão de parabéns. Não tenho dúvidas que este é o caminho e que vamos fazer um bom campeonato.»

Sobre a expulsão de Zé Uílton: «Eu sinceramente com o Zé nem preciso de falar. É um jogador super correto, já me veio pedir desculpa e pediu desculpa aos colegas. Tentou disputar o lance e acertou no adversário. Ele mais que ninguém está triste com o que aconteceu. Não vai ser crucificado por isso.»

