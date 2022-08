Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, comentou desta forma a vitória da sua equipa no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, na 2.ª jornada da Liga 2022/23:

«Já no ano passado foi uma coincidência termos pontuado mais fora de casa. O que se retira daí é que entramos em todos os jogos para ganhar. Hoje entrámos por cima, a pressionar muito alto, a não deixar o Paços organizar o seu jogo. Isso foi inequívoco. Depois há a precipitação do Uilton, que deixa o Paços numa situação difícil. Mas disse ao intervalo à rapaziada que conheço bem esta casa, que aqui há alma e que o Paços ia à procura do resultado até ao fim. Houve ali um momento em que perdemos o controlo do jogo, numa altura em que o Moufi esteve de fora, regressou a mancar e o Matchoi surgiu na cara do Samuel. Temos de ter cuidado, porque um momento de desconcentração é a morte do artista.

Sobre a entrada de Ewerton: «Eu também ia cometer um erro, porque ia meter o Ewerton, o Diaby estava desgastado, e fui alertado que era a última vez que podia mexer na equipa. Ainda faltavam 20 minutos. Aguardei mais um pouco e o Ewerton trouxe o tal discernimento que precisávamos. Foi um jogo com uma superioridade global do Portimonense, mas com um Paços que não deixou de acreditar.»

O recorde de jogos pelo Portimonense na Liga: «Não ligo nada ao que são registos individuais. Por vezes vejo colegas e jogadores a celebrar x jogos, 300 jogos, etc. Não tenho a mínima noção dos meus. Daqui a uns anos, quando me reformar, vai ser engraçado olhar para isso. Bater um recorde que era pertença do nosso querido Vítor Oliveira honra-me, acima de tudo.»

FICHA DE JOGO E AS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS JOGADORES

A CRÓNICA DO P. FERREIRA-PORTIMONENSE (0-3)

OS DESTAQUES DO P. FERREIRA-PORTIMONENSE, 0-3