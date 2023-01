César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, comentou desta forma a vitória da formação pacense frente ao Rio Ave, em Vila do Conde (0-1), na 16.ª jornada da Liga 2022/23:

«Fomos inteligentes na forma como encarámos o jogo, sabíamos como o Rio Ave gostar de jogar. Sabíamos que seria importante estarmos compactos e sairmos com perigo. Na segunda parte, deixámos de ter capacidade para sair. O Rio Ave teve mais bola mas nós conseguimos controlar bem, com espírito de sacrifício enorme. Já não vencíamos há muito tempo, agarrámo-nos aos três pontos com um espírito fantástico.»

Parabéns à equipa: «Quero dar os parabéns aos jogadores, não é fácil, são muitos meses sem vencer. Uma palavra também aos adeptos. É com este espírito que vamos lutar até ao final. Nem tudo estava mal e agora nem tudo está bem, mas vamos em busca dos nossos objetivos. É um desbloquear de tanto tempo sem vencer. Este ano tínhamos uma ambição muito grande, é natural que a confiança não seja tanta, isso viu-se na segunda parte, em que abdicámos de atacar.»

A importância da vitória: «São mais que três pontos, é o desbloquear da mentalidade, da confiança. É uma vitória muito importante, que não nos garante nada. Quando aceitei voltar, sei do desafio que tenho. Cada jogo é uma guerra, uma final para nós. Sabíamos que este momento seria importante e acabámos por ser uns justos vencedores.»