Nuno Lima, defesa do Paços de Ferreira, comentou desta forma a derrota da sua equipa na receção ao Benfica (0-2). Declarações na flash interview da SportTV:

«Os primeiros 10/15 minutos estragaram por completo a nossa estratégia. Mas fomos atrás do resultado, nunca nos deixámos ir abaixo e com este espírito estaremos mais perto dos nossos objetivos. A sorte não nos tem acompanhado, pelo menos nestes jogos em casa com Sp. Braga e Benfica.»

Confiança para o futuro: «Estamos a melhorar na finalização, temos de continuar a trabalhar. Muitas bolas entrarão e iremos ser felizes. Estamos contentes com o que fizemos no jogo com o Sp. Braga e nesta segunda pare do jogo com o Benfica. Mas não há vitorias morais. A nossa luta continua.»