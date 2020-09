Fernando Fonseca é reforço do Paços de Ferreira, tal como o Maisfutebol escreveu.



O lateral-direito, que deixou o Gil Vicente, assinou por três temporadas com os castores. O defesa de 23 anos disputou 23 partidas pelo clube de Barcelos na época transata, após ter rescindido com o FC Porto.



Além de ter representado os dragões e o Gil, Fernando Fonseca conta com uma passagem pelo Estoril.



Pepa recebe assim mais um reforço depois Jordi, Michael Fracaro, David Suahele, Martín Calderón, Bruno Costa, Luther Singh, João Pedro e Pedro Martelo. O Paços está ainda muito próximo de garantir Eustáquio.