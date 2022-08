Figura: João Carlos



Foi o matador do Estoril. Voltou à Amoreira com estatuto de melhor marcador da II Liga em 2021/22, mas tardou em marcar novamente pelos canarinhos. A seca que durava há três jornadas terminou na Mata Real – e que forma de acabar com o jejum! João Carlos marcou um golo fácil, na sequência de uma excelente jogada coletiva, e assinou o 2-0 ainda antes do intervalo. Nem sempre foi o apoio que os canarinhos precisavam para ligar jogo, mas não se pode criticar quem resolveu o jogo com um bis.





Momento: um hino ao futebol made in Estoril, minuto 26



Depois de uns bons minutos iniciais do Paços, o Estoril começou a tomar conta do jogo e a da bola, claro. Os canarinhos acabaram por chegar ao 0-1 através de uma bela jogada coletiva: Joãozinho recebeu em zona oriental, fez um passe a rasgar entre central e lateral, deixando Tiago Santos na cara de Zé Oliveira. Altruísta, o lateral-direito serviu João Carlos. Parece fácil, não é?





Outros destaques:



Francisco Geraldes: apesar da chegada de João Carvalho, o médio ainda é dono da batuta do Estoril. O jogador formado no Sporting deu uma lição de bom futebol na Mata Real. Geraldes usou e abusou do futebol associativo e fartou-se de descobrir espaços no meio e nos corredores laterais. Culminou a enorme exibição com uma assistência para João Carlos.



Matchoi Djaló: errático no passe e precipitado na decisão, o médio não esteve bem na primeira metade do jogo. Ainda assim, César Peixoto preferiu trocar Fernando Fonseca por Holsgrove ao intervalo, recuando Delgado para a lateral-direito. Matchoi acabou por colocar fim a quaisquer esperanças do Paços de Ferreira em inverter o rumo dos acontecimentos ao ser expulso aos 53 minutos por entrada dura sobre Tiago Santos. Certamente, uma noite que servirá de aprendizagem.



Tiago Santos: aos 20 anos, o lateral-direito parece ter agarrado um lugar na equipa inicial de Veríssimo. Tiago Santos participou pouco nas ações ofensivas do Estoril numa fase inicial, mas soltou-se com o decorrer dos minutos. O lance do golo que dá vantagem aos canarinhos é sintomático com o defesa a surgir nas costas da defesa do Paços e a assistir João Carlos para um golo fácil. Na segunda parte ainda ‘arrancou’ o vermelho a Matchoi. Um jogador a ter em atenção.