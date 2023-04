FIGURA: Mehdi Taremi

De regresso ao onze inicial depois de ter cumprido castigo frente ao Paços de Ferreira, não teve a noite mais eficaz e inspirada, mas acaba por ser figura determinante no desfecho do jogo, ao apontar o primeiro dos dois golos dos dragões, de penálti, ao minuto 66. Frieza e calma para bater Vekic, para quem tinha perdido já na segunda parte duas oportunidades claríssimas para inaugurar o marcador.

MOMENTO: Pepê, Namaso e Toni Martínez sentenciam jogo difícil (83m)

Numa das jogadas mais bonitas do encontro, fruto de um passe de Pepê para Namaso, Toni Martínez concluiu a jogada a passe do inglês, para o golo que sentenciou o marcador e a vitória num jogo difícil para os dragões.

OUTROS DESTAQUES

Toni Martínez: depois de ter renovado contrato até 2027, o avançado espanhol sossegou os muitos adeptos do FC Porto em Paços de Ferreira com o 2-0 final no marcador. Estava há seis minutos em campo e marcou aos 83, para selar uma vitória importantíssima na perseguição ao líder Benfica.

Pepe: se o FC Porto não teve um acidente de percurso na Capital do Móvel, até que pode agradecer à capacidade de resiliência, ao esforço e à luta do central de 40 anos. O corte ao remate de Holsgrove aos quatro minutos, mas sobretudo a recuperação para evitar o remate vitorioso de Alexandre Guedes, dizem da competitividade.

Paulo Bernardo: entrou para a segunda parte depois da expulsão de Holsgrove no fim da primeira, para ajudar a equipa a uma missão hercúlea. Foi competitivo e ganhou muitos duelos, mas não chegou para ajudar a um resultado positivo.

Otávio: foi dos que mais procurou dar soluções à equipa, sobretudo na primeira parte, com bolas para Taremi ou Evanilson explorarem a profundidade. Tentou dar criatividade e várias formas de a equipa encontrar os caminhos da baliza.

Vekic: apesar da derrota e dos dois golos sofridos, tentou adiar ao máximo o possível golo do FC Porto. Faz duas boas defesas a Taremi, no início da segunda parte.

MENÇÃO HONROSA: Stephen Eustáquio

Numa noite em que foi recebido com aplausos por adeptos do Paços de Ferreira, onde jogou duas épocas e meia, o médio do FC Porto entrou aos 86 minutos e fê-lo com o nome da mãe, Esmeralda, nas costas da camisola. Uma homenagem sentida, depois da notícia do seu falecimento, recebida após o jogo de há uma semana, ante o Santa Clara.