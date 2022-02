A FIGURA: André Ferreira

O Paços de Ferreira empatou, mas até podia ter perdido o jogo, não fosse a exibição absolutamente categórica do guarda-redes. Além da grande penalidade, defendeu mais uma mão cheia de oportunidades do Portimonense na segunda parte.

O MOMENTO: o empate em esforço, 90+1m

Até ao tempo de compensação, o momento do jogo era claramente a grande penalidade defendida pelo guardião dos castores. Mas, em cima do primeiro minuto de descontos, Welinton Júnior colocou justiça no marcador e materializou o caudal ofensivo do Portimonense na segunda metade.

OUTROS DESTAQUES

Antunes

Apesar da grande penalidade cometida, o internacional português foi um dos melhores elementos dos pacenses. Muito aguerrido na lateral esquerda, atuou ainda em zonas interiores, libertando Zé Uilton no corredor.

Juan Delgado

Jogou a lateral direito, uma posição que embora não fosse desconhecida, não é a habitual. Esteve seguro nas manobras defensivas e ainda espreitou o ataque, com alguns cruzamentos tensos e relativamente perigosos.

Nuno Santos

Com a saída de Stephen Eustáquio, foi ele quem assumiu a batuta no miolo. É o elemento mais ofensivo do meio-campo dos castores e, com uma energia quase inesgotável, tenta comandar as jogadas de ataque. Conseguiu romper a pressão adversária, ligar com Denílson e ainda ficou perto do golo.

Nakajima

Quanto à sua qualidade, já pouco de novo há a dizer. O nipónico pensou, liderou e executou as melhores jogadas do Portimonense e deu mais um recital de qualidade técnica.

Carlinhos

Foi um dos principais obreiros da reação algarvia no segundo tempo. Queimou linhas de pressão no meio-campo e tentou o golo com um disparo de longe.