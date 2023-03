O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, considerou que o jogo em Arouca, da 25.ª jornada da Liga, será de «exigência máxima».

O técnico admitiu que «as dificuldades vão ser muitas», tendo em conta o «campeonato fantástico» que a equipa aveirense está a realizar e tem realizado desde a chegada ao clube de Armando Evangelista, mas assegurou que o Paços também tem ambições.

«O Arouca é uma equipa que luta pelos três pontos em qualquer estádio, sempre muito competitiva, com muitas variações e boas dinâmicas, e com bons jogadores individualmente. Vai ser um jogo de exigência máxima, mas vamos com esperança de fazer um bom jogo e somar pontos, para validar a vitória na última jornada», disse, em conferência de imprensa.

Peixoto reconheceu que será um jogo de pressão para as duas equipas, embora preferisse a situação pontual desafogada do Arouca, e insistiu na ideia de «um jogo competitivo entre duas boas equipas», com o Paços de Ferreira a procurar o que ainda não conseguiu esta temporada.

«Os jogadores sabem que ainda não conseguimos duas vitórias esta época. Temos conseguido encurtar bastante [a diferença pontual] quando chegámos, acho que podíamos ter mais pontos e o ‘click’ que nos pode faltar é colar mais três pontos ao triunfo que conseguimos, mas, se não acontecer, também não termina ali o campeonato», sublinhou.

Matchoi recuperou de lesão e pode ser chamado aos eleitos por César Peixoto, numa lista anormalmente sem indisponíveis.



O Arouca-Paços joga-se este sábado, às 18h00.