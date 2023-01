César Peixoto foi apresentado nesta segunda-feira como treinador do Paços Ferreira, o que representa um regresso ao clube, cerca de dois meses depois de ter sido despedido, e ainda dentro da mesma época.

A raridade do momento foi sublinhada na apresentação, tanto pelo presidente do clube, Paulo Meneses, como pelo treinador.

«Quero começar por agradecer a confiança. É um momento diferente no futebol português, que nos fez refletir muito antes de tomar a decisão de estar aqui», começou por dizer.

«Para mim, era mais fácil e confortável ficar em casa, estava a receber o mesmo de antes, de um clube cumpridor que estava a cumprir o que acordámos. Mas acredito no meu trabalho, nas pessoas, e no que estava a ser construído, mesmo que não tenha havido os resultados que esperávamos, o que fez as pessoas tomarem decisões», acrescentou.

O técnico assumiu ter pela frente uma tarefa dura, num Paços de Ferreira que é o último classificado da Liga, com apenas dois pontos somados em 14 jornadas.

Sempre disse que sentia os jogadores comigo, volto de cabeça levantada. Sou apaixonado pelo que faço. E venho convicto de que posso dar a volta. Vai ser difícil. Não sou burro nem estupido para acreditar que vai ser fácil. Vai ser até ao último jogo e faltam muitos jogos», declarou ainda.