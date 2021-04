Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após a derrota por 2-0 contra o Boavista, no jogo que abriu a 27.ª jornada da Liga:



«Descompressão? Longe disso. Fizemos de tudo. Demos mais ao jogo do que o que o jogo nos deu. São três derrotas seguidas. Já falei há algum tempo sobre isto: todas as equipas passam por momentos bons, muito bons e excelentes. Nestes momentos menos bons, temos de reagir em campo.



Não entrámos bem. Fomos muito passivos tanto é que nos dois golos... A partir daí entrámos no jogo. Não podemos ser tão permeáveis no processo defensivo como fomos nesses dez ou quinze minutos. Para perder, que seja assim com qualidade e personalidade. Poderíamos ter feito mais pelo volume ofensivo que tivemos.



Este tipo de exibições não tem a ver com o que fizemos em Famalicão. Nunca virámos a cara ao jogo. Tentámos por tudo reentrar no jogo acreditávamos cegamente que poderíamos virar o resultado, mas não conseguimos marcar. Parabéns ao Boavista.



A nossa fase de construção e criação foi boa para não dizer muito boa. São situações de decisão no último terço. Estávamos bem na segunda parte, mas nos últimos minutos a equipa não foi igual a si própria. O jogo partiu e ficou mais fácil para o Boavista. Faltou-nos o golo. A nossa mágoa é essa. Tivemos bola, criámos, pegámos no jogo depois de termos entrado mal, mas faltou-nos isso. Finalizámos pouco tendo em conta o volume ofensivo que tivemos.



Por acaso estávamos à espera que o Boavista alterasse. Não foi isso que nos criou dificuldades. A entrada em falso... Estávamos pouco agressivos, estávamos a chegar tarde à bola. Não foi pela alteração de sistema. Trata-se de demérito nosso, mas não tiro mérito ao Boavista. Depois do golo sofrido, a equipa pegou no jogo e foi atrás do resultado.



O que falta para o final? Para nós vai ser igual. Vai ser muito duro. Estamos a falar de sete jogos em quatro semanas. Temos de estar preparados, fortes emocionalmente e continuar a olhar para nós. Olhar para o sexto lugar, sinceramente... Temos de nos agarrar ao quinto e conquistar pontos. Para perder que seja assim e não como foi em Famalicão. Ficámos desiludidos com esse jogo.

»