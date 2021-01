Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, na conferência de imprensa após a vitória com o Marítimo (3-0), da 15.ª jornada da Liga:

[Marítimo não surpreendeu] O Marítimo tem estado muito bem e, hoje, também esteve bem até uma determinada altura do jogo porque criou-nos dificuldades. É complicado anular a largura que o Marítimo tem no jogo com os dois laterais muito subidos e, a bola está constantemente descoberta, um pouco à imagem do Belenenses, mas aqui com a variante de jogarem com dois pontas e um médio ofensivo entre linhas.

A equipa dentro de campo não se desorganiza porque sabe que há momentos no jogo em que não temos bola e, quando não temos bola temos de estar juntos e muito concentrados e isso tem se refletido.

[Caminhada dos Paços] Para mim é surreal estar há quatro jogos sem sofrer golos, dá muito trabalho, mas acima de tudo o grupo procura isso porque sabemos que ao não sofrer estamos sempre mais próximos de ganhar os jogos.»