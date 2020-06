Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, na flash interview da SportTV, após a derrota com o FC Porto (1-0), em jogo da 29.ª jornada da Liga:

[Não perdeu tudo] Perdemos, perdemos três pontos. Não vou com o discurso que este jogo não é do nosso campeonato. Foi um jogo bem conseguido, uma grande personalidade. Fomos crescendo no jogo, só tenho de dar os parabéns à equipa. Merecíamos sair daqui com mais, mas não conseguimos e há que valorizar o que de bom fizemos.

[Equipa vai manter estabilidade?] Total. O nosso foco é olhar para cima, encaramos cada jogo como se fosse o último. Sofremos um golo no início da partida, mas demonstrámos um grande carácter e personalidade. Isto não abala nada, temos é de recuperar rápido.»