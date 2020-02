*Por Rui Pedro Paiva

MOMENTO: Schettine bisa para a tranquilidade

Apesar do Santa Clara estar a controlar o jogo, o segundo golo teimava em aparecer para dar a tranquilidade necessária. Foi Schettine, após um canto, que fez o segundo e mostrou ser letal. Um golo que tranquilizou os açorianos até final (apesar do golo de penálti do Paços) e que veio atribuir justiça ao resultado.

FIGURA: Schettine

Dois golos a coroar uma excelente exibição do brasileiro. Na época passada foi uma das figuras da equipa, mas depois das polémicas a envolver o Sp. Braga, o Benfica e o próprio jogador, Schettine nunca mais foi o mesmo e perdeu a titularidade na presente temporada. Esta tarde, viu-se o melhor do brasileiro: um jogador rápido e, que além de desequilibrar, é eficaz quando se pede.

OUTROS DESTAQUES

O mau tempo açoriano

Não se pode abordar este jogo sem falar do mau tempo e do estado relvado. A intensa chuva que se tem sentido em Ponta Delgada ao longo dos últimos dias obrigou a adiar o jogo para domingo devido à falta de visibilidade das linhas de jogo. Esta tarde, as linhas já estavam definidas, mas o relvado completamente alagado, a juntar ao intenso vento, determinaram a qualidade do futebol praticado.

Denilson

O reforço de inverno entrou ao intervalo e foi dos mais inconformados. O Paços pouco assustou Marco na segunda parte, mas foram de Denilson as investidas que deram mais trabalho à defensiva açoriana.

Lincoln

O estado do tempo e do tapete do estádio de São Miguel não são as condições ideais para um tecnicista como Lincoln. Contudo, o brasileiro do Santa Clara não se deixou intimidar e foi autor de passes milimétricos e de jogadas que rasgaram a defesa do Paços. Irreverente, capaz do melhor e do pior, esta tarde viu-se o melhor do brasileiro dos açorianos.