FIGURA: Allano

Foi o autor do primeiro golo (e que golo!!) que abriu caminho a uma exibição de gala da equipa açoriana. Também assistiu e foi fundamental nos outros golos da equipa. Irreverente e um portento, foi um cabo dos trabalhos para a defesa do Paços. Mas fica a nota: com todos os jogadores açorianos a demonstrar qualidade, não é fácil escolher o homem do jogo.

Momento: o terceiro golo (56m)

Foi através de uma grande jogada coletiva que o Santa Clara sentenciou o jogo e deu um volume diferente ao resultado. Uma jogada que simboliza a brilhante exibição da equipa de Daniel Ramos. Hoje, tudo correu bem aos jogadores açorianos. Começou em Morita, passou por Cryzan e acabou com o cruzamento do japonês para a conclusão de Carlos Júnior, aos 56 minutos.

Santa Clara-Paços de Ferreira: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES

Hide Morita: podem-lhe chamar o Tsubasa dos Açores. É craque. Bem posicionado na retaguarda e imperial a conduzir a equipa para o ataque. É ele o organizador do ataque do Santa Clara.

Carlos Júnior: sempre com os olhos postos na baliza, foi autor de um dos golos e autor de vários lances de perigo. Esteve inspirado hoje, conduzindo a equipa para o ataque e autor de vários lances individuais de fazer levantar os adeptos da bancada.

Adeptos: no regresso do público ao estádio, os adeptos são um dos destaques do encontro. Via-se que estavam com fome de bola: nunca se calaram no apoio à equipa açoriana. Que os Açores sejam o exemplo para o resto do país.