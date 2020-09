O Sporting ficou em Lisboa depois da vitória sobre os escoceses do Aberdeen, numa unidade hoteleira, e vai começar esta sexta-feira a preparar a deslocação a Paços de Ferreira, jogo da segunda jornada da Liga, com um treino no Estádio de Alvalade.

O grupo comandado por Emanuel Ferro deixou o Estádio de Alvalade ontem à noite e rumou a um hotel da capital, para agora regressar ao estádio para um treino que está marcado para as 11 horas. O clube pretende, desta forma, evitar o centro de estágios, em Alcochete, e manter a «bolha» que tem mantido o grupo isolado de possíveis fontes de contágio.

Ainda não foi divulgado o local e a hora da habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda jornada, que deverá ser entregue ainda a Emanuel Ferro, mas os leões devem viajar, rumo ao norte, já no sábado.

Depois do jogo da primeira jornada, frente ao Gil Vicente, ter sido adiado, os leões vão estrear-se na nova edição da Liga no domingo, às 18h30, no Estádio da Capital do Móvel, frente a um Paços de Ferreira que na jornada inaugural empatou em Portimão (1-1).