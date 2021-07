Predominantemente vermelha e com detalhes em preto e em branco, a camisola alternativa do Paços de Ferreira para a época 2021/2022 está definida e foi apresentada ao final de sexta-feira pelo emblema da Capital do Móvel.

O médio Nuno Santos, reforço para a nova época, deu a cara na apresentação da nova veste secundária, que vai servir essencialmente para os jogos forasteiros da equipa orientada por Jorge Simão, que prepara a entrada em ação na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa e na segunda fase da Taça da Liga.