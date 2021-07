Carlinhos foi oficialmente confirmado como reforço do Portimonense.



O médio assinou por duas temporadas com o emblema algarvio, com outra de opção. O jogador de 27 anos vai ter assim a terceira experiência no Portugal depois de passagens por Estoril e pelo Vitória de Setúbal.



Carlinhos, que conta no currículo com passagens por Bayer Leverkusen, Internacional, RB Brasil, Guarani, Aarau, Thun, Standard Liège e Jahn Regensburg, ficou blindado pelo Portimonense com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.