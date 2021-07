O futebolista Enzo Mendes, de 18 anos, é reforço para a equipa de sub-23 do Portimonense.

O lateral-esquerdo chega aos algarvios oriundo do Brasil e é filho do antigo jogador de futsal Falcão, considerado por quatro vezes o melhor jogador de futsal do mundo e que terminou a carreira com 41 anos.

No país natal, Enzo passou pela formação do Desportivo Brasil e, agora em Portugal, já treina com os algarvios.

Falcão partilhou algumas fotografias dos primeiros momentos de Enzo em Portimão, revelando mesmo, através da rede social Instagram, que o contrato com o clube é de dois anos, com mais um de opção.