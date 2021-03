Declarações do treinador do Tondela, Pako Ayestarán, à SportTV, após a derrota caseira ante o Sporting, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga:

«Sermos capazes de concretizar situações que, potencialmente, eram boas. As chegadas do Khacef e do Murillo. Não fomos eficazes no último passe, no remate, foi o que faltou. Orgulhoso da equipa, ao que nos propusemos, contrariar as forças do Sporting, creio que conseguimos muitos minutos. Estivemos bem no jogo até final, uma pena que o ponto tenha fugido que consideramos que podíamos ter somado.»

«No segundo tempo, fomos capazes de chegar com vantagem nos corredores e, a partir daí, tivemos situações que podiam ter criado mais perigo, mas não aconteceu.»

«Foi muito esforço, é uma equipa que exige largura e sabíamos que o esforço tinha de ser máximo e mostrar que é difícil vencer o Tondela.»

[Diferenças para a derrota por 4-0 na primeira volta para este jogo:] «Como falei anteriormente nas conferências de imprensa, a equipa está claramente a nível individual e coletivo.»