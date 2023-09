O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, perspetivou, esta sexta-feira, uma «partida difícil» em Vizela, no sábado, para a 7.ª jornada da I Liga, mas diz que a semana de trabalho foi «boa» e que os jogadores «estão otimistas para fazer uma boa partida».

«Mais uma partida difícil, com uma equipa boa, com um público que os apoia imenso. É mais uma tarefa árdua, mas estamos empenhados em dar o nosso melhor na procura de um resultado positivo para as nossas cores», disse Paulo Sérgio, na antevisão ao encontro.

Depois da derrota na receção ao Benfica, por 3-1, num jogo em que optou por jogar apenas de início com os extremos Sylvester Jasper e Hélio Varela no ataque - sistema que desfez ainda antes do intervalo, com 2-0 para o Benfica -, Paulo Sérgio deixou a dúvida no ar sobre a estratégia para Vizela.

«Amanhã [sábado] saberemos se estarão acompanhados. Eles podem render de uma maneira ou de outra, sabendo-se obviamente que são mais extremos do que jogadores interiores. Mas são jogadores velozes, que podem desempenhar uma função ou outra», comentou, catalogando o Vizela como «um adversário de categoria», lembrando que o seu plantel «não sofreu grandes alterações», que «tem jogadores de qualidade» e é «uma equipa bem organizada».

«Tem jogadores que nós conhecemos e que têm um índice técnico bastante elevado, portanto, estamos avisados para essas características e qualidades do nosso oponente», alertou.

O Portimonense é 15.º classificado com cinco pontos, os mesmos do Vizela, 13.º. O jogo está agendado para as 15h30 de sábado, com arbitragem de Iancu Vasilica e acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.