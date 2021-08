O Marítimo anunciou esta sexta-feira a contratação do experiente guarda-redes Paulo Victor que, até à última temporada, defendeu a baliza do Grémio.

O guarda-redes de 34 anos conta no seu currículo um campeonato e uma taça do Brasil, ao serviço do Flamengo, bem como uma Taça Libertadores e uma Recopa Sul-Americana, com o Grémio.