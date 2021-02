Figura: Pote endiabrado

O médio português voltou aos golos e em dose dupla n jogo que ficou marcado pela estreia de Paulinho no ataque do Sporting. Resolveu um jogo fácil, e com finalizações de grande classe. Pedro Gonçalves é daqueles jogadores que não engana. Torna o complicado em simples, e quando é assim, quem sobre são os adversários que se cruzam no seu caminho. Amir não se esquecerá tão cedo do ‘túnel’ que sofreu no primeiro golo.

Momento: minuto 57, «bis» de Pote

Derivação de jogo da direita para a ala oposta do ataque leonino, e Antunes serve Pedro Gonçalves finalizar de primeira. Ainda havia muito tempo para jogar, mas tendo em conta a superioridade que o Sporting estava a exibir no jogo, a missão dos madeirenses tornou-se praticamente impossível.

Outros destaques:

Antunes

Rápido e com critério, criou muitos desequilíbrios junto da defesa do Marítimo. Assistiu com grande visão de jogo para o segundo golo de Pedro Gonçalves.

Gonçalo Inácio

Concentração ao máximo, raça e cabeça sempre levantada. Excelente visão de jogo na bola longa que meteu na profundidade para ‘Pote’ fazer o que melhor sabe e desbloquear o marcador cedo.

Hermes

Não conseguiu espaços para ajudar no ataque, mas foi instrumental na defesa, recuperando várias bolas perigosas ou efetuando cortes fundamentais, como aquele que impediu Tabata de chegar ao 3-0.

Lucas Áfrico

O eixo central da defesa do Marítimo teve muito trabalho e o defesa brasileiro foi dos que mais corresponder às exigências colocadas pelo jogo ofensivo dos leões de Lisboa.