Pedro Porro continua a recuperar da lesão sofrida no joelho direito e foi o único ausente do treino deste domingo do Sporting.



O internacional espanhol sofreu uma luxação da articulação tibioperoneal superior do joelho direito no jogo de preparação contra o Belenenses e ficou remetido a tratamento, informam os leões.



A sessão de trabalho em Lagos, na qual Ruben Amorim privilegiou o trabalho com bola e a tática, começou com a praxe ao aniversariante Diego Callai. O guarda-redes que celebra este domingo 17 anos.

Os campeões nacionais voltam a treinar esta segunda-feira na véspera do encontro frente ao Angers, que se vai jogar no Estádio da Bela Vista, no Parchal.