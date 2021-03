O FC Porto continuou a preparação para o jogo contra o Santa Clara, da 25.ª ronda da Liga, com 13 ausências e três jogadores lesionados.



Na sessão matinal desta quinta-feira, Sérgio Conceição não pôde contar com os jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções: Sérgio Oliveira (Portugal); Francisco Conceição, Fábio Vieira, Diogo Costa, Diogo Leite e João Mário (Portugal, Sub-21); Taremi (Irão); Mbemba (RD Congo); Zaidu (Nigéria); Loum (Senegal); Corona (México); Grujic (Sérvia) e Nanu (Guiné-Bissau).



Além dos ausentes acima enumerados, há um trio que consta no boletim clínico dos dragões. Pepe continuou a fazer tratamento à lesão muscular sofrida contra o Portimonense enquanto Marcano, a contas com um problema muscular na coxa esquerda, fez tratamento e treino condicionado. Por sua vez, Mbaye fez treino integrado, mas ainda de forma condicionada.



O próximo treino do FC Porto está agendado para esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. Lembre-se que o próximo compromisso dos campeões nacionais diante do Santa Clara ainda não tem data marcada.