FIGURA: Pizzi

Que jogo do internacional português. Encheu o campo desde o apito inicial, destacando-se na avalanche ofensiva do Benfica. Senão vejamos: desmarcou Seferovic para o 1-0, tabelou com Everton para fazer o 2-0 com um toque de classe sobre Adán e bateu o pontapé de canto para Lucas Veríssimo marcou o terceiro golo encarnado. Termina a época em grande forma, com um registo pessoal de 16 golos e em destaque no capítulo das assistências. Continua a ter um papel decisivo neste Benfica.



Benfica-Sporting, 4-3 (destaques dos leões)

MOMENTO: classe do 2-0 (29m)

Foi o lance mais bonito de um dérbi repleto de motivos de interesse. Pizzi e Everton, dois dos melhores intérpretes no terreno de jogo, tabelaram com nota artística para o 2-0 do Benfica. O português tocou para o brasileiro e entrou na área, Everton devolveu com um toque precioso de calcanhar, Pizzi picou a bola à saída de Adán.

OUTROS DESTAQUES

Everton Cebolinha: Excelente reta final de temporada para o internacional brasileiro, finalmente em linha com a qualidade que lhe é reconhecida. Everton superiorizou-se de forma categórica a João Pereira, que aguentou apenas 45 minutos em campo, e criou bastante perigo em constantes diagonais da esquerda para o centro. Delicioso o toque de calcanhar para Pizzi no lance do 2-0. Na etapa complementar, voltou a apresentar diversos pormenores de nível alto, embora tenha demonstrado alguma falta de clarividência em zona de finalização, face ao desejo de ajudar Seferovic a sagrar-se melhor marcador da Liga.

Seferovic: Destaque natural perante os dois golos marcados no dérbi frente ao Sporting, mantendo uma luta renhida com Pedro Gonçalves pelo título de melhor marcador da Liga 2020/21. O avançado suíço começou por finalizar a passe de Pizzi – o golo foi atribuído de forma temporária pela Liga a Seferovic, não obstante o desvio de Nuno Mendes – e bisou já na segunda metade, na sequência de uma grande penalidade cometida por Matheus Nunes sobre Grimaldo. Curioso o diálogo com Pedro Gonçalves nesse momento, num duelo que irá perdurar até ao último minuto deste campeonato.

Lucas Veríssimo: O penálti que cometeu sobre Pedro Gonçalves faz baixar um pouco a avaliação num dérbi que estava a correr da melhor forma para o defesa-central brasileiro, um dia após ter sido chamado pela primeira vez para a seleção canarinha. Lucas Veríssimo soube impor o seu físico e a sua estatura, fundamental para marcar o segundo golo com a camisola do Benfica, obtendo o circunstancial 3-0 (37m).