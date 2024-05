Está definido o emparelhamento para os play-offs de manutenção na Liga e na II Liga, que acontecem depois de terminadas ambas as competições.

Na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), ficou-se a conhecer que o 16.º classificado do principal escalão do futebol português vai jogar em casa a primeira mão do play-off de manutenção, diante da equipa que terminar na terceira posição da II Liga.

Além disso, ficou definido também que o terceiro classificado da Liga 3 joga em casa a primeira mão frente ao conjunto que fechar a II Liga no 16.º lugar.

Recordar que os dois jogos estão marcados para os dias 25 de maio e 2 de junho.